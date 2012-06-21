Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Три роки тому на Сумщині з’явився перший центр з надання безоплатної правової допомоги. Відтоді її одержали 2759 жителів області, а центри зараз працюють у Сумах, Конотопі, Охтирці та Шостці.
Водночас фахівці правової служби виїздили до віддалених населених пунктів майже 580 разів, під час яких надали безкоштовні правові послуги більш як двом тисячам громадян з питань зайнятості, працевлаштування, пенсійного забезпечення, земельного, сімейного, житлового законодавства тощо. Адресну допомогу одержали 159 жителів області.
Про ці та інші аспекти БПД йшлося під час конференції, що відбулася в Сумській ОДА. Зокрема, наголошувалося, що безоплатна правова допомога – своєрідна державна гарантія у створенні рівних можливостей для її отримання. Тому й надалі Регіональні центри консультуватимуть і підтримуватимуть тих, хто потребує правового захисту, консультацій у тих чи тих питаннях.