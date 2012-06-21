Безробітні мають змогу пристосуватися до ринкових потреб, пройшовши безкоштовне професійне навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ), які діють в 11 областях України. Про його результативність свідчить статистика: 91,1% випускників знаходять роботу. Як повідомила прес-служба ДСЗ, цьогоріч за півроку таким чином навчались 26,1 тисячі осіб за 79 робітничими професіями та понад 170 тематичними курсами. Під час навчання використовують сучасне обладнання, інноваційні методи та технології навчання дорослих. Так, у Рівненському ЦПТО популярні елементи дистанційного навчання. У січні—червні цього року ними скористалося 435 безробітних.
Один із напрямків модернізації мережі ЦПТО ДСЗ — підтвердження результатів неформального професійного навчання. Тобто особа, яка має профнавички, але без відповідного диплома, може його отримати у ЦПТО, склавши іспити. Це новий механізм, спрямований на соцзахист громадян, підвищення їхньої мобільності на ринку праці.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»