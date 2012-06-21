11 вересня на столичному бульварі Вацлава Гавела художники презентують виставку малюнків про стосунки ЗМІ, влади та споживачів інформації в Україні «Довіряй, але перевіряй». Про це повідомили «Детектору Медіа» організатори виставки.
На стендах уздовж бульвару розмістяться 60 робіт українських художників із клубу ілюстраторів Pictoric, у яких розкрито теми цензури, пропаганди, свободи слова, фейкових новин, інформаційної війни, критичного аналізу медіа-повідомлень, зв’язку влади та медіа, соціальних мереж і суспільного телебачення.
Місце для плакатної виставки у Києві обрано не випадково: торік бульвар Солом’янського району столиці було перейменовано на честь Вацлава Гавела, видатного політика і громадського діяча, для якого питання свободи, зокрема й свободи слова, було одним із засадничих.
Авторами плакатів є Анна Андрєєва, ВіраБілостоцька, Олег Грищенко, Тетяна Денисенко, Поліна Дорошенко, Анна Іваненко, Костя Марценківський, Женя Полосіна, Анна Сарвіра, ОленаСтаранчук, Юлія Тверітіна, ОленаТихонюк та Валерій Тихонюк, Ілля Угнівенко, Олег Щерба.
Після презентації в Києві виставка відбудеться в п’яти інших українських містах.