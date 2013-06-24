Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про нову активність хакерів. Зловмисники використовують ім’я відомої міжнародної неурядової організації «Світовий Конґрес Українців», а також тематику членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Фахівці CERT-UA виявили зловмисний сайт hxxps://www.ukrainianworldcongress[.]info, який копіює англомовну версію сайту Світового Конґресу Українців (для порівняння – легітимна сторінка організації hxxps://ukrainianworldcongress[.]org/).

Фальшива сторінка містить два небезпечних DOCX-документи, у назвах яких згадується Україна та НАТО. Відкриття цих документів може зрештою призвести до ураження пристрою шкідливою програмою-лоадером MAGICSPELL.

Враховуючи тематику файлів, не виключено, що кібератака може стосуватися саміту НАТО, який проходитиме 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі (Литовська Республіка).

Нагадаємо, у червні CERT-UA завдяки співпраці з Recorded Future виявилашпигунську кампанію групи APT28 (BlueDelta) проти українських організацій.