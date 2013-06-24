Від другої половини 2022 року і дотепер фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, відстежують шпигунську активність хакерів групи UAC-0099 щодо державних організацій та редакторів засобів масової інформації України.

Зловмисники за допомогою електронної пошти та месенджерів розповсюджують файли (.HTA, .EXE, .RAR, .LNK), запуск яких призводить до ураження комп’ютерів шкідливими програмами. Зокрема – LONEPAGE, THUMBCHOP (стилер

для Chrome та Opera), CLOGFLAG (кейлогер) та іншими.

Протягом 2022–2023 років згадане угрупування дістало несанкціонований віддалений доступ до кількох десятків комп’ютерів в Україні.

Більше про активність дізнавайтеся на сайті CERT-UA за посиланням https://cert.gov.ua/article/4818341

Нагадаємо, нещодавно Держспецзв’язку попереджала про розповсюдженнясеред українців фішингових SMS.

Раніше Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила та дослідилафакт чергової кампанії з розповсюдження хакерським угрупуванням UAC-0006 небезпечних електронних листів на тему «рахунків».