Поганий настрій? Не сидіть в соцмережах — твердять данські психологи.Якщо регулярно роздивлятися різдвяно-новорічні сімейні фото та знімки з відпусток ваших друзів у Facebook й в інших соцмережах, то ваш настрій навряд чи буде святковим, радше навпаки, попереджають вчені.
Вчені з Копенгагенського університету опублікували результати дослідження «Кіберпсіхологія, поведінка та соціальні мережі». За його результатами, занадто часті й тривалі заходи в соцмережі можуть провокувати заздрість у користувачів.
Особливо негативно впливає «підглядання» за іншими без участі в обговоренні фотографій і реального спілкування з друзями, попереджають психологи.
«Регулярне користування соціальними мережами, наприклад Facebook, може негативно позначатися на вашому емоційному стані і почутті задоволеності життям», — йдеться у висновку дослідження. У дослідженні взяли участь 1300 людей, переважно жінки.
Данські вчені попереджають, що від тривалого перегляду і читання чужих постів у соцмережах може виникнути заздрість. А настрій може бути безнадійно зіпсований «нереалістичним порівнянням себе з іншими людьми».
З іншого боку, участь в обговоренні фотографій та новин, спілкування з іншими людьми в соцмережах можуть бути корисними, кажуть автори дослідження. В будь-якому разі, це значно краще, ніж пасивне підглядання.
Якщо ви не хочете псувати собі настрій, можливо, на святковий тиждень вам слід зробити перерву у користуванні соцмережами, пропонують учені.
Звичайно, за умови, що ви зможете встояти від спокуси хоч одним оком поглянути на десятки фотографії зимових канікул та святкових застіль інших людей.