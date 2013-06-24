Подальші безпека та процвітання європейського континенту залежать від розширення ЄС. Ухвалення рішень ЄС, які допоможуть забезпечити військові потреби України та нарощування виробництва зброї в Європі також відповідають довгостроковим інтересам Європейського Союзу. Про це, виступаючи на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що йдеться не лише про Україну, а й про інші країни, які нарешті отримали сигнал, що ЄС готовий успішно розширюватися та розвиватися.

У цьому зв’язку він поінформував держави-члени ЄС, що Україна виконала рекомендації Європейської комісії, необхідні для відкриття переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу.

«Не буде перебільшенням сказати, що Україна — єдина країна у світі, яка здатна успішно втілювати реформи в умовах повномасштабної війни проти потужного ворога. Настав час і для Євросоюзу ухвалити історичне рішення, яке відкриє шлях для початку переговорів про вступ України», — заявив Дмитро Кулеба.

Міністр приділив окрему увагу військовій допомозі для України, а також створенню спільного європейського простору виробництва зброї та військової техніки, повідомляє МЗС.