Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) внесла правки в резолюцію, якою визнала окупацію Російською Федерацією непідконтрольних Україні територій Донбасу. Заява ПАРЄ міститься в резолюції «Про надзвичайний стан...», присвяченій випадкам призупинення окремих статей Європейської конвенції з прав людини.
Під час розгляду українського блоку Асамблея майже одноголосно підтримала дві поправки, які підтверджують, що неконтрольовані урядом території Донецької та Луганської областей є «тимчасово окупованими територіями, які контролюються Російською окупаційною адміністрацією».
За дві відповідні поправки проголосували 98-100 депутатів, проти – 3-4 депутати.
Проти підтвердження такого визнання голосували парламентарі, які належать до проросійських сил: німецьцих «Лівих» та «Альтернативи для Німеччини», а також нідерландської Соцпартії.
Резолюція ПАРЄ підтвердила засудження російської агресії проти України, що порушує міжнародне гуманітарне право та принципи Ради Європи.