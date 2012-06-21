Цими вихідними у Чехії пройшов перший тур президентських виборів, який тривав два дні. Жоден із кандидатів не набрав понад 50 відсотків голосів виборців. Тож у другий тур, який відбудеться за два тижні, 26—27 січня, вийшли проросійський кандидат і чинний глава держави 73-річний Мілош Земан, який набрав близько 40 відсотків голосів, та проєвропейський політик 68-річний Їржі Драгош, якому свої голоси віддали понад 25 відсотків виборців.
Мілош Земан відомий відвертою симпатією до Росії та ісламофобськими поглядами. Він неодноразово висловлювався за скасування санкцій Євросоюзу проти Росії. А також заявляв, що мусульмани не зможуть інтегруватися в європейських країнах. У свою чергу, Їржі Драгош виступає за поглиблення співпраці Чехії з ЄС і за збереження санкцій проти РФ. Він наполягає на тому, що Прага має відігравати активнішу роль у Євросоюзі, та підтримує перехід Чехії на євро. Через скандальні заяви Мілоша Земана, зокрема про те, що Україна має змиритися з втратою Криму, погодившись на виплату Москвою компенсації за втрачену територію, відносини між Києвом і Прагою не раз опинялися у точці кипіння. При цьому чеському урядові доводилося наголошувати, що позиція Мілоша Земана є його особистим поглядом і не відображає офіційної позиції Праги. У Чехії, що є парламентською республікою, президент справді має обмежені повноваження, але деякі з них досить важливі — наприклад, призначення кандидата на посаду прем’єр-міністра. Крім того, думка президента традиційно відіграє значну роль у внутрішньополітичних дискусіях у країні.
Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс заявив, що після президентських виборів політика Чехії щодо нашої держави не зміниться, незалежно від того, хто на них переможе. Таку думку дипломат висловив в інтерв’ю «Радіо Свобода». За словами Євгена Перебийноса, зовнішню політику в Чехії визначає уряд, а президент має представницькі функції. «Нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем, який цього тижня змагатиметься за отримання довіри у парламенті, у принципі, вже декларував свою позицію щодо підтримки України», — зауважив він. Як відомо, уряд Чехії виступає за збереження санкцій проти Росії доти, доки мінські домовленості не буде виконано у повному обсязі.
Більшість соціологічних опитувань, що були проведені у Чехії до президентських виборів, прогнозували, що в разі виходу в другий тур Мілоша Земана та Їржі Драгоша перемогу здобуде проєвропейський ліберал Драгош. Соціологи вважають, що саме він об’єднає більшість противників Земана, невдоволених його євроскептицизмом та відвертою прихильністю до президента Росії Володимира Путіна.
Іще до оголошення остаточних результатів першого туру четверо з семи інших кандидатів на президентських виборах виступили на підтримку Драгоша у другому турі. Водночас, припускають соціологи, популярність Земана вже досягла свого піку в першому турі й до другого не має шансів на помітне зростання.
Сам Мілош Земан після оголошення результатів голосування привітав Драгоша з «гарним другим місцем» і заявив, що приймає виклик суперника на прямі теледебати. Перед першим туром Земан не з’явився на жодних теледебатах, відсилаючи на них своїх представників. Через це чеські ЗМІ звинувачували його в тому, що він боїться прямих дискусій.