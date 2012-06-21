Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Новина про те, що бізнесмени Чехії готові передати на Луганщину електробуси, не залишила байдужими жителів краю. Але люди підкреслюють, що для успішного курсування суперсучасного транспорту, знадобляться, перш за все, якісні дороги.
Про варіанти поставки електробусів представниками компанії «ŠKODA ELECTRIC» домовився голова обласної держадміністрації Сергій Гайдай.
«Ми розглядаємо два варіанти. Є електробуси, які долають 250 км за один заряд акумулятора та заряджаються протягом 6-8 годин. Також нам запропонували ті, що розраховані на 50 км за один заряд, однак для відновлення їх діяльності необхідно лише 7 хвилин, – зазначив Сергій Гайдай. – Наразі опрацьовуємо питання щодо курсування цих електробусів внутрішньоміськими маршрутами».
Тепер люди на Луганщині гадають, яке місто першим долучиться до такої всебічної цивілізації.