Про це прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив в інтерв’ю виданню Denik, повідомляє Укрінформ.

«Ми не губернія Росії, ми впевнена в собі і суверенна держава, яку не залякати. І якщо хтось думає, що іноземні агенти можуть бігати територією Чехії та безкарно чинити саботаж, вони дуже помиляються. У нас не так багато танків і літаків, як у Росії, але ми є членами Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу, і наш голос має вагу», – заявив глава чеського уряду.

При цьому він назвав реакцію російської сторони на дії Праги «абсолютно неадекватною».

«Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва зруйнувала наші взаємні відносини, які зараз у точці замерзання», – заявив Бабіш.

За його словами, чеська сторона не могла залишити без наслідків таку непропорційну відповідь – 20 висланих працівників посольства Чехії у Москві проти 18 висланих працівників російського диппредставництва. Тож рішення привести до паритету кількісний склад обох посольств чеський прем’єр-міністр вважає єдиним можливим і переконаний, що це треба було зробити вже давно.

Бабіш планує виступити на засіданні Європейської ради 7 травня та закликати партнерів до солідарності. Він впевнений, що від них надійде чітка відповідь, і вона не обмежиться лише усними заявами.

"Вибухи 2014 року були нападом на члена Альянсу та ЄС, і неважливо, що це сталося 7 років тому", – підкреслив він.

Як повідомлялося, свою солідарність у вигляді рішення вислати російських дипломатів уже висловили Словаччина, Литва, Латвія і Естонія.

17 квітня уряд Чехії оголосив про видворення 18 співробітників російських спецслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві РФ у Празі, через причетність агентів ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях 2014 року.