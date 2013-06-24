Чехія протягом січня-травня передала Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти та 645 протитанкових керованих ракет.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає Укрінформ із посиланням на «Радіо Прага».

«Із січня до травня Чеська Республіка передала Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти та 645 протитанкових керованих ракет (ПТКР)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом перших п'яти місяців року Чехія також надала Україні 16 спеціальних транспортних засобів для системи протиповітряної оборони, 57 тис. артилерійських снарядів і 144 зенітні установки. Крім того, поставки включали й інше військове обладнання, спорядження, запчастини, паливо і матеріали для радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

За словами прем'єр-міністра, уряд Чехії також скоординував постачання для Збройних сил України сотень одиниць важкої військової техніки за ліцензіями або у співпраці з іноземними партнерами.

Своєю чергою міністр оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що у бойовому армійському резерві країни ще є обладнання, яке може бути надане Україні, і в Генштабі регулярно оцінюють ці можливості.

Нагадаємо, Прага цього року планує надати Києву гуманітарної допомоги на 20-25 мільйонів євро.