У Шостці на Сумщині відбувся перший в історії України чемпіонат з волейболу на снігу. У змаганнях узяли участь 14 чоловічих та 7 жіночих команд-пар з Сум, Шостки, Києва, Одеси, Білої Церкви, Хмельницького, Харкова та інших міст.
У гострій і захопливій боротьбі перемогли представники столиці — Олена Борисенко й Ольга Довгопол, Віталій Дідух та Андрій Голенко, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, що відбудеться на початку березня в Австрії. За словами голови Федерації волейболу України Михайла Мельника, Шостка чудово справилася з обов’язками господаря всеукраїнських змагань. Стадіон заводу «Зірка» мав достатній сніговий покрив, завдяки чому спортсмени продемонстрували свою майстерність. Незважаючи на молодість, цей вид спорту стає дедалі популярнішим. Сміливці навіть стверджують, що волейбол на снігу може набути офіційного статусу окремого виду на Олімпіаді-2022.