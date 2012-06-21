На Одещині на станції Кам'янка зійшли з рейок сім вагонів вантажного потягу, через інцидент затримуються 10 пасажирських потягів. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Сім порожніх і три навантажених зерновози самовільно зрушили з місця. Сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори, разом з жорстким поперечним з'єднанням та перекрили головні колії.
«Фахівці Укрзалізниці наразі з'ясовують, які порушення експлуатаційної технології допустило підприємство-утримувач колії на своїй під'їзній залізничній гілці», — йдеться у повідомленні.
Через інцидент запізнюються 10 пасажирських поїзди. №110 Львів — Херсон, №120 Львів — Кривий Ріг, №732 Київ — Запоріжжя, №776 Київ — Харків, №70 Львів — Маріуполь, №11 Новоолексіївка — Київ, № 137 Одеса — Черкаси, № 73 Кривий Ріг — Москва, №739 Кривий Ріг — Київ та №733 Запоріжжя — Київ. Орієнтовний час затримки поїздів може становити до трьох годин. Оголошення на вокзалах попереджають пасажирів про затримки поїздів.
В Укрзалізниці повідомляють, що наслідки сходження вагонів ліквідовують за допомогою відновлювальних поїздів зі станцій ім. Т. Шевченка та Знам'янки. Наразі контактну мережу намагаються відновити 36 електриків, а також фахівці безпеки руху, автоматики та зв'язку, будівельники та водії.