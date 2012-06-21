Вчені продовжують вивчати теорії імовірного кінця світу. Нещодавно фахівці NASA повідомили про дату нового всесвітнього потопу.
Глобальне потепління є головною причиною занепокоєння вчених усього світу, адже воно працює за механізмом бомби сповільненої дії, що рано чи пізно знищить людство.
Вченим вдалось точно розрахувати темп танення льодовиків та визначити, який момент стане фатальним для населення планети.
Під найбільшою загрозою затоплення знаходяться такі великі міста, як Лoндoн, Тoкio, Пaриж та низка інших мегаполісів.
Зважаючи на темп зростання проблеми потепління, новий всесвітній потоп може статися вже через 60 років.
Вчені наполегливо рекомендують зменшити кількість газових викидів, що є головним чинником парникового ефекту й спричиняє глобальне потепління.