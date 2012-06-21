У новій науковій доповіді американських вчених, десятки морських мешканців з південних вод мігрували в регіон Північної Каліфорнії протягом дворічної спеки, яку спричинило глобальне потепління. У доповіді йдеться про 67 видів, зокрема, хижого морського слимака, які змінили осідле місце свого проживання, перекочувавши на сотні кілометрів від узбережжя Мексики. Така міграція дає уявлення про те, як може виглядати морська екосистема у Північній Каліфорнії в майбутньому, сказав Ерік Сенфорд, провідний автор дослідження.
«Я працюю тут уже 14 років і на наших очах відбуваються важливі зміни в місцевих морських співтовариствах», – стурбовано розповідає вчений. –Температура у водах Північної Каліфорнії, яка зазвичай коливається від 10 до 13 градусів за Цельсієм, збільшилася до 16 градусів».
Ларрі Краудер, професор морської станції Хопкінса Стенфордського університету, каже, що звіт вражає тим, як по-різному і різко морські види починають реагувати на зміни.
«Ми не впевнені, чи означають ці зміни позитивне зрушення чи негативне», – сказав Краудер, але він каже, що «все змінюється прямо на очах». З 67 видів вчені задокументували, що 37 видів встановили нові рекорди в «міграції» на північ.
Першим видом, який був помічений в міграції, стала фіолетова смугаста медуза, яку викинуло на берег дослідницької лабораторії в затоці Бодега, приблизно в 112 кілометрів на північ від Сан-Франциско.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»