Близько тисячі підприємців звернулися до киберполицию зі скаргами на неможливість зареєструвати податкові накладні через кібератаки внаслідок розповсюдження вірусу. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан.
Він нагадав, що на засіданні у вівторок схвалив і направив на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування відповідальності бізнесу, не подав вчасно необхідну звітність внаслідок кібератак.
За словами пана Продана, йдеться про податкові накладні, складених у період з 1 по 15 червня 2017 року.
«Штрафи не будуть застосовані, якщо реєстрація відбулася не пізніше 15 липня 2017 року», — зазначив керівник ДФС.