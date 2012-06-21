Землі недовго залишилося існувати в нинішньому вигляді, вважає відомий американський фізик Мітіо Каку. Найближчим часом має статися апокаліпсис.
Про це передає gogetnews.
Ймовірних причин глобальної катастрофи кілька. Серед найбільш ймовірних сценаріїв вчений називає деструктивні процеси в надрах планети, а також зближення з міфічною Нібіру. Не має значення, що саме станеться, стверджує він, важливо, що станеться катастрофа.
До значних змін умов на поверхні Землі може привести різка зміна клімату, а також прискорення тектонічних зрушень материкових плит. Ми спостерігаємо безліч аномальних явищ, які слід вважати передвісниками більш важливих подій, вважає Митио Каку.
За прогнозами американця, глобальна катастрофа трапиться вже в найближчі сторіччя. Людство може пережити її, як Льодовиковий період. Але краще підготуватися до нових випробувань, поки у нас для цього є час і можливості.