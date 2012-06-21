Неділя і понеділок для закарпатських рятувальників, енергетиків стали «пекельними»: навантаження незмірно зросли через сильні снігопади, які тривали весь день і ніч і ускладнили рух на перевалах і автошляхах області. На них також працювала техніка Закарпатського облавтодору, розчищаючи траси від снігу та посипаючи їх піщано-сольовою сумішшю.
Особливо напруженою була ситуація на гірських перевалах, які через складні погодні умови стали для багатотонних вантажівок нездоланними. Щоб відтранспортувати їх через складні ділянки доріг, задіяли тягачі та іншу спецтехніку. Майже весь день у неділю тривало буксирування великовагових транспортних засобів, які застрягли на перевалах Воловецького району Закарпатської області.
Вночі з неділі на понеділок на допомогу закарпатським рятувальникам прийшли сусіди-львів'яни. З їхнього боку прибули два тягачі, які перетягували важку автомобільну техніку через засніжений Абранський перевал, що розділяє дві області. Загалом до робіт було залучено шість одиниць техніки і понад 20 рятувальників. (Щоб полегшити роботу цій техніці, легкові автомобілі перенаправили в об’їзд через село Підполоззя, після чого буксири розтягнули вантажівки й прибрали сніг). На шосту годину ранку понеділка ними були відбуксировані 22 автомобілі.
Завдяки снігоочисній та буксирувальній техніці, яка працювала цілу ніч, заблокований рух на Абранському перевалі вдалося звільнити, повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. Станом на ранок понеділка фури, хоч і повільно, в почерговому режимі, але проїжджають. Ситуацію контролюють місцеві органи влади, поліція, рятувальники та дорожники.
Цим шкода, завдана негодою, не обмежується. Зокрема, внаслідок сильних снігопадів і налипання мокрого снігу на Закарпатті сталися аварійні відключення електроенергії. Станом на ранок понеділка без світла залишалися тридцять населених пунктів Закарпаття (із них 8 були знеструмлені частково) у Великоберезнянському, Перечинському, Ужгородському, Мукачівському, Іршавському та Хустському районах.
Енергетики оперативно відновлюють електропостачання, і до кінця дня вони завершать цю роботу в повному обсязі.
Втім, погодні умови у Карпатах продовжують бути складними. Лавинна небезпека в горах, яка на Закарпатті спостерігалася протягом чотирьох попередніх діб, нікуди не щезла, навіть зросла. Працівники пошуково-рятувальних відділень попереджають усіх мандрівників про обов’язкове реєстрування перед походом у гори. У такому разі рятувальники зможуть надати їм допомогу.