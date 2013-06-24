Через підрив Каховської ГЕС рівень води водосховища на території Нацпарку «Кам’янська Січ» знизився на 4 метри та продовжує падати. Про це повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, це може призвести до безповоротної втрати цілих екосистем рослинного та тваринного світу. Береги водосховища десятиліттями будуть не придатні для існування усього живого. Перетворяться на солончаки. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Понад 19 видів червонокнижних рослин, десятки видів водно-болотних птахів, захищених Бернською конвенцією, назавжди зникнуть з цих місцин. Те, що не вдалося знищити за вісім місяців окупації парку на суші, рашисти знищили підривом ГЕС», - зазначив Руслан Стрілець.

До того ж можемо втратити історичне місце, де у 1709 – 1711 роках та в 1730 – 1734 роках розташовувалась козацька Кам’янська Січ. Сьогодні тут функціонує відділення національного заповідника «Хортиця».

Очільник Міндовкілля повідомив, що попри такі складні умови команда природоохоронців продовжує фіксувати шкоду та обраховувати збитки від дій російських терористів.