Вісім країн Євросоюзу звинувачують Китай у використанні 25 підроблених товарних знаків на китайському ринку, які вводять в оману споживачів щодо походження продуктів. Про це повідомляє Euractiv.
Італія, Іспанія, Франція, Греція, Португалія, Німеччина, Угорщина та Румунія домовилися спільно подати до суду, розділивши фінансовий тягар китайських судів, проти Пекіна щодо 25 товарних знаків, які є омонімічними географічним позначенням ЄС.
У документі зазначено, що більшість продуктів стосуються вин та алкогольних напоїв, грецького сиру фета, іспанської оливкової олії та італійського оцту.
За інформацією Міністерства економіки Греції, сир фета та вино «Samos» продавалися в Китаї під назвою «фета» і «самос» у написанні китайською мовою.
Грецька сторона стверджує, що під час переговорів з Китаєм 27 липня Пекін погодився визнати географічні позначення ЄС за допомогою спеціальної системи, але «абсолютно відмовився» скасувати невідповідні торговельні марки.
У червні Брюссель і Пекін погодились опублікувати список з 200 європейських та китайських географічних позначень (по 100 з обох сторін), які будуть розглянуті для захисту через двосторонню угоду, що має бути укладена в 2017 році.