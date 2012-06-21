За даними Організації Об'єднаних Націй, до 2023 року населення Землі перевищить 8 мільярдів осіб. Майже 60% світового населення нині проживає в Азії (4,5 млрд), на Африку припадає 17% населення земної кулі, на Європу - 10%, на Латинську Америку і країни Карибського басейну - 9%, на Північну Америку - 6%.
Найбільш густонаселеними країнами залишаються Китай (1,4 млрд) та Індія (1,3 млрд), на них припадає 19% і 18% від загальносвітової чисельності населення відповідно. За даними ООН, кількість чоловіків трохи перевищує кількість жінок: за станом на 2017 рік на сто представниць прекрасної статі припадає 102 чоловіки. Діти у віці до 15 років складають чверть населення Землі, на літніх людей старших 60 років припадає 13%.
За прогнозом ООН, до 2050 року на Землі будуть проживати 9,8 мільярда, а до кінця століття людство наблизиться до позначки 11,2 мільярда. Настільки стрімкі темпи зростання багато в чому зумовлені високою народжуваністю в африканських країнах - до 2050 року сім з двадцяти найбільш густонаселених країн світу будуть африканськими. До цього часу Індія обійде Китай за кількістю населення.