Створення Виноградарсько-виноробного реєстру та підсумки зонування територій, де потенційно можна вирощувати у промислових масштабах виноград, обговорили на засіданні робочої групи під головуванням першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького.

У нараді взяли участь представники державного сектору, українські та міжнародні експерти з питань виноградарства та виноробства.

Як наголосив Тарас Висоцький, виноградарство і виноробство — перспективні галузі українського агросектору, що мають великий потенціал. Виноградарсько-виноробний реєстр має спростити аграріям процес отримання ліцензій, доступ до необхідної інформації. Реєстр має відповідати нормам і стандартам ЄС.

На нараді було представлено підсумки зонування Миколаївської та Херсонської областей і визначення найбільш сприятливих районів у цих регіонах для вирощування винограду.

За підсумками наради визначено подальші кроки щодо завершення формування Виноградарсько-виноробного реєстру і створення системи його ефективного ведення згідно з європейськими стандартами, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.