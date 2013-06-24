МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. За період з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2023 року пошкоджено або зруйновано 763 об’єкти культурної спадщини. З них об’єктів національного значення - 105, місцевого значення - 595, щойно виявлених - 63. Про це повідомляє Урядовий портал.

З них, пам’ятки архітектури складають 241 об’єкт, архітектури та містобудування - 218, історії - 185, архітектури та історії - 28, монументального мистецтва - 19, містобудування та монументального мистецтва - 17, археології - 18, архітектури, містобудування та історії - 27, містобудування - 5, науки і техніки - 2, садово-паркового мистецтва - 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва - 1, архітектури та монументального мистецтва - 1.

Згідно з даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625 пам’ятки, ступінь пошкодження 115 об’єктів залишається невідомим.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 15 областях: