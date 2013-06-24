МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. За період з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2023 року пошкоджено або зруйновано 763 об’єкти культурної спадщини. З них об’єктів національного значення - 105, місцевого значення - 595, щойно виявлених - 63. Про це повідомляє Урядовий портал.
З них, пам’ятки архітектури складають 241 об’єкт, архітектури та містобудування - 218, історії - 185, архітектури та історії - 28, монументального мистецтва - 19, містобудування та монументального мистецтва - 17, археології - 18, архітектури, містобудування та історії - 27, містобудування - 5, науки і техніки - 2, садово-паркового мистецтва - 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва - 1, архітектури та монументального мистецтва - 1.
Згідно з даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625 пам’ятки, ступінь пошкодження 115 об’єктів залишається невідомим.
Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 15 областях:
- Харківська область – 207 пошкоджених/чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Богодухівський район – 4; Ізюмський – 14; Красноградський – 2; Лозівський – 1; Харківський – 172; Чугуївський – 14). У тому числі 10 національного значення, 193 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
- Донецька область – 100 (Краматорський район – 35; Маріупольський – 26; Бахмутський – 28, Покровський – 7; Волноваський – 4). У тому числі 12 національного значення, 88 місцевого значення.
- Херсонська область – 76 (Бериславський район – 10; Білозерський – 2; Каховський – 32; Херсонський – 32). У тому числі 11 національного значення, 40 місцевого значення, 25 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
- Київська область – 69 (Білоцерківський район – 1; Броварський район – 5; Бучанський район – 14; Вишгородський район – 6, місто Київ - 43). У тому числі 16 національного значення, 37 місцевого значення, 16 щойно виявлених.
- Одеська область – 69 (Білгород-Дністровський район – 1; Одеський – 68). У тому числі 18 національного значення, 51 місцевого значення.
- Чернігівська область – 63 (Чернігівський район – 56; Корюківський – 1; Новгород-Сіверський – 2; Ніжинський – 3; Прилуцький – 1). У тому числі 25 національного значення, 33 місцевого значення, 5 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
- Запорізька область – 35 пам’ятки місцевого значення (Василівський район – 12; Запорізький – 12; Пологівський – 10; Мелітопольський – 1).
- Львівська область – 32 (Золочівський район – 1; Стрийський – 1; Франківський – 29; Галицький - 1). У тому числі 2 національного значення, 30 місцевого значення.
- Дніпропетровська область – 28 (Дніпровський район – 15; Криворізький – 1; Нікопольський – 12). У тому числі 1 національного значення, 21 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
- Луганська область – 25 пам’яток місцевого значення (Сватівський район – 5; Сєвєродонецький – 18, Щастинський – 2).
- Сумська область – 25 (Конотопський район – 5; Охтирський – 12; Сумський – 7; Шосткинський – 1). У тому числі 5 національного значення, 20 місцевого значення.
- Миколаївська область – 22 (Миколаївський район – 22). У тому числі 3 національного значення, 15 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
- Хмельницька область – 6 (Шепетівський район – 1; Хмельницький – 5). У тому числі 3 місцевого значення, 3 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
- Вінницька область – 4 (Вінницький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 3 місцевого значення.
- Житомирська область – 2 (Коростенський район – 2). У тому числі 1 національного значення, 1 місцевого значення.