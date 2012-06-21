Влада Швейцарії оголосили, що закриє частину повітряного простору країни для польотів у зв'язку з проведенням 16 червня в Женеві зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Як наголошується в поширеному повідомленні уряду конфедерації, це рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Федеральної ради.

«На засіданні 11 червня Федеральна рада схвалила тимчасове обмеження на використання повітряного простору під час зустрічі президентів Байдена і Путіна з 15 по 17 червня 2021 року в Женеві. Військово-повітряні сили будуть забезпечувати охорону і посилене спостереження за повітряним простором», – зазначається на сайті уряду.

Влада конфедерації підкреслюють, що такий захід є необхідним для забезпечення безпеки зустрічі на високому рівні. «Швейцарія зобов'язана забезпечувати охорону осіб, які користуються особливим захистом згідно з міжнародним публічним правом, таких як глави держав США і Росії», – заявили в уряді.

Польоти будуть обмежені над територією біля площі Націй в Женеві з 8.00 15 червня до 17.00 17 червня. Відзначається, що цей захід ніяк не вплине на роботу міжнародного аеропорту Женеви.

Згідно з ухваленим рішенням, уряд також залучить майже тисячу солдатів в допомогу кантональній владі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»