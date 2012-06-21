Столична влада звернулася до організацій Києва оголосити у четвер, 1 березня, короткий робочий день для уникнення транспортного колапсу у місті.
Крім того, школам і дитсадкам пропонується скасувати навчання 2 та 3 березня у зв'язку з ускладненням погодних умов. Про це зазначив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Школи столиці отримали розпорядження в п'ятницю і суботу скасувати навчання. Дитячим садкам рекомендували теж призупинити роботу на два дні. Ми звертаємося до всіх організацій міста Києва оголосити сьогодні короткий робочий день, щоб ввечері не було пікового навантаження на транспортну інфраструктуру міста Києва», – сказав Кличко.
За його словами, зважаючи на те, що погодні умови за прогнозами не покращаться до завтрашнього дня, столична влада звернулася до Міністерства оборони та МВС для залучення особового складу прибирання вулиць міста.
Кличко наголосив, що практично весь транспорт Києва вийшов на маршрути.
«Зранку практично весь комунальний транспорт вийшов на маршрути, графік руху звичайно порушився, але транспорт працює. Ми зробили алгоритм роботи всіх комунальних служб у надскладних погодних умовах, усі дії тримаємо під контролем. Зараз понад 670 одиниць техніки комунальних підрядників працюють на вулицях нашого місті з ночі. Але поки тривають інтенсивні опади швидко прибрати сніг з доріг та тротуарів вкрай складно», – сказав мер Києва.