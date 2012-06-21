Через різке погіршення погодних умов – дощ при мінусовій температурі повітря та ожеледь, вводиться тимчасове обмеження руху транспорту в чотирьох областях України. Про це повідомляють у ДСНС.

Так, з 6:30 вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на таких автодорогах Черкаської області: М-05 Київ – Одеса, км 143+028 – км 274+360; М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 513+515 – км 578+928.

Київська область: із 8:30 3 лютого введено обмеження руху автобусів та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

У Вінницькій області з 6:00 введено обмеження для руху автобусів по всій мережі доріг загального користування.

На Хмельниччині з 5:00 введено обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення.

Крім того, на Закарпатті з підвищенням температури повітря до плюсових позначок та дощу стався перелив води висотою близько 20 см через дорогу місцевого значення О-071001 Свалява – Мукачеве, в с. Пасіка Свалявського району. Через загрозу подальшого підтоплення приватних будинків у с. Пасіка, органами місцевої влади здійснюються заходи зі влаштування загороджень мішків з піском на зазначеній дорозі, через що, від учора з 21:30 рух по автодорозі Свалява – Мукачеве перекрито для транспорту. Об’їзд здійснюється по автодорозі М-06, яка проходить паралельно.

Також 3 лютого близько 6:00 на автомобільній дорозі місцевого значення С071117 Нересниця - Тарасівка, км 7+400 зійшло дві снігові лавини. Перекрито всю проїжджу частину дороги, рух транспорту обмежений.

Як повідомлялося, в Україні 3-4 лютого очікується потепління до плюс 9 градусів, мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Тиждень.ua 