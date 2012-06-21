Через різке погіршення погодних умов – дощ при мінусовій температурі повітря та ожеледь, вводиться тимчасове обмеження руху транспорту в чотирьох областях України. Про це повідомляють у ДСНС.
Так, з 6:30 вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на таких автодорогах Черкаської області: М-05 Київ – Одеса, км 143+028 – км 274+360; М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 513+515 – км 578+928.
Київська область: із 8:30 3 лютого введено обмеження руху автобусів та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.
У Вінницькій області з 6:00 введено обмеження для руху автобусів по всій мережі доріг загального користування.
На Хмельниччині з 5:00 введено обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення.
Крім того, на Закарпатті з підвищенням температури повітря до плюсових позначок та дощу стався перелив води висотою близько
Також 3 лютого близько 6:00 на автомобільній дорозі місцевого значення С071117 Нересниця - Тарасівка, км 7+400 зійшло дві снігові лавини. Перекрито всю проїжджу частину дороги, рух транспорту обмежений.
Як повідомлялося, в Україні 3-4 лютого очікується потепління до плюс 9 градусів, мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.