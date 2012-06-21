Закарпатська обласна адміністрація ухвалила розпорядження про скорочення на годину робочого дня через спеку з 2 по 10 серпня.
Про це повідомляється на сайті установи.
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав відповідне розпорядження.
У цей період синоптики прогнозують в області аномально високу температуру повітря – до 38 градусів.
«Продуктивно працювати в таких умовах можна хіба що в обладнаних кондиціонерами приміщеннях, яких небагато. Для решти працівників (а особливо тих, хто працює просто неба), краще поміняти режим роботи й скоротити робочий час на годину», – розповів Москаль.
Недопрацьовані з 2 по 10 серпня години будуть перенесені на робочі дні з 28.08 по 5.09.
Згідно з розпорядженням Москаля, установам та підприємствам усіх форм власності рекомендується змінити робочий графік працівників, збільшити технологічні перерви, обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки тощо.