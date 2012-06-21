Рух важкого автотранспорту обмежили на автошляхах Дніпропетровщини через підвищення температури повітря.
Про це йдеться у повідомленні департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ДніпроОДА.
«Для збереження дорожнього покриття в період спекотних температур вирішено обмежити проїзд окремими шляхами для великовагових автомобілів. Це стосується доріг загального користування з інтенсивним рухом. Відповідне доручення підписав голова ДніпроОДА Валентин Резніченко», — зазначили в департаменті.
З 8:00 до 23:00, якщо температура повітря перевищує 28 градусів, не можна рухатися вантажівкам, важчим за 24 тонни. На ділянках, куди заборонено заїжджати у спеку, поставлять відповідні знаки. Також визначені місця для відстою вантажівок на час заборони руху. Обмеження на проїзд вантажного транспорту діятиме орієнтовно до середини вересня.
Рух обмежили і в сусідніх з Дніпропетровщиною областях — Полтавській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Донецькій та Кіровоградській, додали у департаменті.