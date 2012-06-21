У Києві через спеку до 6 серпня 2017 року заборонено проведення продовольчих ярмарків.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.
«У зв’язку з підвищенням температури повітря та з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед споживачів, у столиці ухвалено рішення припинити проведення ярмарків із 1 до 6 серпня», – йдеться у повідмоленні.
Згыдно з інформаціэю Українського гідрометеорологічного центру, у Києві з 1 до 6 серпня прогнозується підвищення температури повітря до +34.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру, 2-3 серпня 2017 року вдень у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях буде сильна спека. Згідно з інформацією рятувальників, у згаданих областях України температура повітря буде досягати +37.