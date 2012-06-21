Згідно з рекомендаціями Головуправління держслужби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області, у зв’язку зі встановленням п’ятого рівня стану пожежної небезпеки на території області та великою кількістю пожеж в екосистемах та з метою запобігання виникнення та поширення пожеж у мисливських угіддях набрало чинності розпорядження голови облдержадміністрації «Про тимчасове обмеження проведення полювання на пернату дичину».
Відтак на території області обмежується проведення полювання на пернату дичину з 16 по 27 серпня 2017 року. Запорізькому облуправлінню лісового та мисливського господарства спільно з Головуправлінням держслужби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області, райдержадміністраціям і користувачам мисливських угідь необхідно вжити вичерпних заходів для недопущення виникнення пожеж у мисливських угіддях області.