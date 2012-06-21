У двох аеропортах Берліна скасовано майже всі заплановані на сьогодні рейси внаслідок страйку наземного персоналу, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
В аеропорту «Шенефельд» скасували 204 рейси, в аеропорту «Тегель» — 455.
Страйк, ініційований профспілкою, розпочався близько четвертої години ранку і триватиме до кінця нічної зміни, тобто до ранку суботи.
Причиною призупинення роботи стала тарифна суперечка стосовно рівня оплати праці близько двох тисяч працівників. Профспілка проводить переговори з керівництвом аеропортів, які вже не вперше супроводжуються страйками персоналу. Тільки в лютому в аеропортах Берліна відбулися два страйки.