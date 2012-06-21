Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Виною тому — аномально суха і тепла зима, нарікають садівники. Через це плодові дерева ще на початку січня вийшли зі стану спокою і дуже рано почали цвісти. І тут їх побили березневі приморозки.

Особливо постраждали кісточкові фрукти. Березневі приморозки стаються доволі часто і зазвичай не такі страшні для кісточкових, зауважують фахівці. Але цього року це сталося під час цвітіння, що завдало чималої шкоди. Так, у Мелітополі на Запоріжжі, який називають черешневою столицею України, вночі температура падала до 3-4 градусів морозу під час активного цвітіння.

При цьому, зазначають садоводи, зазвичай від весняних приморозків страждають ранні сорти, а цього разу перепало і середньостиглим, і навіть пізнім сортам. Прикрощів додало ще й те, що Південь України вже понад рік потерпає від сильної посухи (навіть взимку вони так і не дочекалися вологи у вигляді снігу).

Плодові дерева й без того були ослаблені, а тут мороз! Тож найбільшої шкоди зазнали ті сади, де не було штучного зрошення. Тому садоводи Півдня прогнозують, що ранніх кісточкових у них не буде зовсім.

Дещо менше постраждали центральні області — тут цвітіння кісточкових почалося трохи пізніше, тому і шкода була менш відчутною, та все-таки була.

Загалом садівник різних областей оцінюють втрати урожаю кісточкових у 50 —90% залежно від регіону. Приблизно така сама ситуація й з яблуками — загинула десь половина врожаю. Деякі садівники навіть взагалі не мають наміру збирати те, що залишиться — не варте праці.

Крім того, тепла зима сприяла й розмноженню шкідників. Відповідно, дерева треба більше обробляти хімією. Це додаткові витрати, крім того, додаткова хімія позначиться на якості фруктів.

Чи позначиться це на цінах споживчого ринку? Певна річ, однак оцінки фахівців дещо різняться. Так, експерти аналітичного порталу EastFruit вважають, що ціни на черешні, вишні, абрикоси, персики тощо будуть досить високими.

Деякі оптимісти вважають, що карантинні обмеження вплинуть на обсяги експорту. Більша, ніж зазвичай, частина вирощеного залишиться в Україні і це дещо стримає злет цін. Є надія й на імпорт — скажімо, грузинські фермери зараз потерпають через те, що карантинні обмеження перепинили потік туристів і, відповідно, негативно вплинули на реалізацію фруктів та овочів всередині країни.

Цілком імовірно, що частина їхньої продукції піде до нас. Втім, інші експерти зауважують: все одно цей імпорт дуже дешевий не буде, бо логістика останнім часом дуже ускладнилася і її вартість істотно зросла.