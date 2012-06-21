Деякі райони міста Майамі в штаті Флорида виявилися затопленими в результаті удару урагану «Ірма». Про це повідомляє ВВС.
Наразі ураган досяг західного узбережжя штату, несучи з собою зливи і повені.
До 22:00 за Гринвічем категорія урагану була знижена до другої. Швидкість вітру знизилася до
Агентство Reuters повідомляє, що у Флориді через ураган було знеструмлено понад 3 мільйонів будинків і підприємств.
Раніше влада штату розпорядилися про евакуацію близько 6,3 мільйона жителів, попередивши, що їх життю загрожує небезпека.