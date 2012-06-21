За 2016 рік вандали завдали залізничній галузі понад мільйон гривень збитків, передає УНН з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.
Вандали продовжують завдавати шкоди стану поїздів: б’ють вікна, псують та крадуть сидіння. Тільки впродовж останнього тижня вже сталося чотири випадки розбиття вікон у вагонах поїздів.
Так, 8 березня поблизу Білозір’я Черкаської області сторонні особи розбили три вікна у вагонах поїзда № 6071 сполученням Черкаси — ім.Т.Шевченка. Того ж дня о 23:24 на станції Борщагівка-Технічна в Києві вандали розфарбували два вагони приміського електропоїзда.
У 2016-му році вандали втручалися в роботу приміського залізничного транспорту 70 разів. Їхні дії завдали галузі понад мільйон гривень збитків. Найпоширенішими порушеннями були крадіжка сидінь і дверей туалетів та биття скла.