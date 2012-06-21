ФК «Тернопіль» направив листа на ім’я президента Професійної футбольної ліги України Сергія Макарова про зняття з чемпіонату серед команд Другої ліги. Всі гравці команди отримали статус вільних агентів, повідомляє офіційний сайт тернопільського клубу.
Причиною стала відсутність фінансування. Зазначається, що клуб не зникне і продовжить існування. Зараз клуб переформатовується, ретельно проаналізують усі помилки, переглянуть фінансовий план, змінять підхід до комплектації команди. Клуб належно підготується до наступного сезону, зазначив начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Микола Круть.
ДОВІДКА «УК»
ФК «Тернопіль» створили у 2007 році, а в 2012 клуб отримав професійний статус.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФК «Тернопіль» може припинити існування. Останнім часом клуб відчував значні фінансові проблеми, вів переговори зі спонсорами, які, вочевидь, завершилися безрезультатно.