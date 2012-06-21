У Черкасах на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про оголошення у місті надзвичайної ситуації через відсутність водопостачання.
Як повідомив міський голова, сьогодні близько 5:00 на електростанції сталася аварія. З 7:00 бригади обленерго намагаються усунути аварію, проте дістатися до місця надзвичайної ситуації складно. Дерева під вагою мокрого снігу продовжують падати, передає видання «Дзвін».
Наголошується, що влада повинна забезпечити підвезення води у різні частини міста. У зв'язку з відсутністю води в школах призупинили заняття.
Відновити водопостачання планують до 18 години.