У п'яти районах Києва гаряча вода може бути відсутньою до початку опалювального сезону. Про це заявив голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Йдеться про водопостачання у Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Деснянському та Оболонському районах столиці. Причина - зупинка ТЕЦ-6, повідомляє ВВС-Україна.
«Дії «Нафтогазу» не є прогнозованими, вони ситуативні. Взяли і відключили (ТЕЦ-6 від газопостачання. - ред.) Велика ймовірність, що відключення ТЕЦ-6 буде до початку наступного опалювального сезону», – сказав пан Плачков.
Зазначимо, що опалювальний сезон у Києві починається 15 жовтня.
Ще 30 травня через борги «Київенерго» за транспортування газу в столиці вимкнули ТЕЦ-6, яка забезпечувала гарячою водою майже п'яту частину киян – понад дві тисячі будинків на Оболоні, Троєщині, Райдужному, Воскресенському масивах та частині Подолу.
«Київенерго», перебуває у приватному управлінні компанії Ріната Ахметова ДТЕК, «Нафтогаз» та міська влада поки що не можуть назвати жодних конкретних дат, коли можуть знайти компроміс та вирішити проблему.