З минулого року в Запоріжжі реалізують програму, направлену на вирішення багаторічної проблеми існування черг в дитсадки. Це питання залишалося не вирішеним багато років. Тільки на початок минулого року півтори тисячі запорізьких сімей не могли влаштувати свою дитину до дошкільного закладу.
Зараз ця черга вдвічі менша, і робота в цьому плані триває. Найближчим часом планують відкрити кілька додаткових груп при дошкільних закладах №№ 155, 284, навчально-виховному комплексі № 63. На останній сесії Запорізької міськради депутати підтримали зміни в програму «Освіта на 2016—2018 роки», яка передбачає виділення додаткових понад три мільйона гривень на розвиток мережі дошкільних груп. Кошти направлять на виконання капремонтів та придбання необхідного інвентаря, обладнання. Додаткові гроші також передбачені цим проектом на створення необхідних умов для впровадження інклюзивної освіти. Медіатеки відкриють в учбово-виховних закладах №№ 3, 73. До чвертьмільйона гривень направлять на закупівлю обладнання, предметів довгострокового використання, ще понад 600 тис грн. — на капремонти туалетів та пандусів.