У новій партії безпілотників від «Армії дронів» — 840 розвідувальних та ударних пташок, які придбали за кошти держбюджету.

«У звітах ударних рот БпЛА бачимо, наскільки ефективні дрони в обороні та знищенні техніки. Майже щотижня «Армія дронів» передає партії безпілотників на фронт. Цього разу відправляємо 500 Маvіc, 300 FPV­дронів Phoenix та 40 ударних коптерів Vampire», — зазначив віцепрем’єр­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь підкреслив: що більше дронів на передовій, то ефективніше наші військові дають відсіч російським окупантам. Кожен безпілотник — і розвідувальний, і ударний — знаходить застосування на полі бою.

Мінцифри нагадує, що у складі ЗСУ створено перші у світі ударні роти БпЛА «Армії дронів». Вони працюють за новою доктриною застосування безпілотників та показують ефективні результати на фронті. Лише минулого тижня підрозділи уразили 428 одиниць ворожої техніки.