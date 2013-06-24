Наказом Міністра оборони України Олексія Резнікова від 28 серпня на озброєння Збройних Сил України прийняті чергові зразки іноземного озброєння. Цього разу йдеться про артилерійські системи і міномети іноземного виробництва. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема:

152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 “DANA”

155 мм самохідну гармату “Zuzana-2”

155 мм саморухому гаубицю TRF1

105 мм гаубицю M101

120 мм міномет M/41D

82 мм міномет EM-82

82 мм міномет Warrior 82

“Це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Така практика вже апробована, і ми її використовуємо для швидкого і ритмічного прийняття наданого Україні іноземного ОВТ на озброєння Збройних Сил України. Під час війни у нас немає зволікань. Процедура достатньо проста, де ключовим чинником є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить в рамках міжнародної технічної допомоги.

Оскільки переважна більшість наданого ОВТ уже кодифіковано в Альянсі, то в Україні воно береться на озброєння наказами Міністерства оборони України.

Використовуючи цей механізм ми швидко, без зволікань, уникаючи бюрократичної тяганини, проходимо етапи циркуляції паперів і приймаємо ОВТ на озброєння. Така практика у повній мірі задовольняє потреби ЗСУ і відповідає підходам наших партнерів", – наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Всього з 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Це у сотні разів більше ніж у будь-який рік з моменту незалежності України.

В їх числі також допущено до експлуатації і 82 зразки безпілотних авіаційних комплекси.

Функцію забезпечення Збройних Сил України зразками вищезазначеного озброєння покладено на Центральне управління забезпечення наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ.