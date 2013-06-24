Світ шокований черговим злочинним актом російських загарбників в Україні, які в ніч на вівторок підірвали дамбу Каховської ГЕС. Обурення й осуд дій російських окупантів висловили політичні лідери та керівники міжнародних організацій.

Президент Європейської ради Шарль Мішель шокований руйнуванням дамби Каховської ГЕС. Він пообіцяв притягнути рф до відповідальності. «Шокований безпрецедентною атакою на дамбу Нової Каховки. Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин. І ми притягнемо росію та її маріонеток до відповідальності, — написав Шарль Мішель у Twitter. Він пообіцяв порушити це питання на червневому саміті ЄС і запропонував надати більше допомоги затопленим територіям: — Мої думки з усіма сім’ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також відреагував на підрив дамби на Каховській ГЕС.

«Руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди довкіллю. Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни росії в Україні», — написав Єнс Столтенберг у Twitter.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала злочинним і нерозважливим підрив росією Каховської ГЕС. «Я засуджую руйнування росією дамби в Україні: це злочинно і нерозважливо», — написала вона у Twitter.

Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції відповідає стратегії президента рф володимира путіна щодо атак на цивільні об’єкти, переконаний федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Укрінформ.

«Це має новий масштаб, але вписується в те, як путін веде цю війну», — наголосив німецький канцлер. Він зазначив, що Німеччина із занепокоєнням спостерігає за ситуацією на Запорізькій АЕС після руйнування Каховської ГЕС, яка подає воду на станцію.

Стурбованість руйнуванням Каховської ГЕС висловив і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. «Ми рішуче засуджуємо цей зумисний акт, який загрожує безпеці тисяч людей і є серйозною екологічною катастрофою. Мої думки з невинними українцями, які живуть у цьому регіоні», — написав він у Twitter.

Підрив Каховської ГЕС — ще один безпрецедентний акт російського варварства на тимчасово окупованих територіях України, за який на росію треба накласти нові жорсткі санкції. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі — реакції на підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

«МЗС рішуче засуджує черговий безпрецедентний акт російського варварства на окупованих територіях України — підрив дамби на Дніпрі в Новій Каховці, що також є серйозним порушенням основних норм гуманітарного права, екологічного права і має ознаки воєнного злочину», — йдеться в заяві польського МЗС. Варшава переконана, що цей акт створює пряму загрозу життю мирного населення, яке проживає на березі Дніпра нижче від дамби, а також роботі Запорізької АЕС, становлячи перспективу екологічної катастрофи.

«Польща докладатиме максимальних зусиль, щоб росія понесла міжнародну відповідальність, а винуватців цього злочинного акту було покарано. Польща вимагатиме цього в межах відповідних міжнародних інституційних та правових механізмів, зокрема гуманітарного та екологічного характеру», — наголошують у польському зовнішньополітичному відомстві й закликають запровадити чергові жорсткі санкції проти рф.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський не вагається, що в підриві дамби Каховської ГЕС винна росія. Він заявив, що наслідки цього можна порівняти із застосуванням зброї масового знищення. «росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Атака на дамбу в Новій Каховці над житловими районами прирівнюється до застосування зброї масового знищення проти цивільного населення. Цю жорстокість буде засуджено і покарано!» — написав міністр у Twitter.