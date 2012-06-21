У жовтні 2017 року в Києві розпочнеться черговий осінній призов на строкову військову службу. Згідно з планом, цієї осені військові поповнять свої ряди на 400 киян. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Нагадаємо, що за попередній весняний призов на строкову військову службу направлено 550 киян віком від 20 до 27 років. Таким чином, весняний призов Києвом було виконано на 100%. Так, до Збройних Сил було направлено 381 призовника; до Національної гвардії України — 144; до Держспецтрансслужби — 25.
Окрім цього, у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії України було відправлено 35 осіб.
У цілому за два призови 2017 року направлено 585 киян. Такий високий показник призову свідчить про патріотизм та чітку громадянську позицію мешканців столиці.
Осінній призов буде здійснено відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» та на виконання Указу Президента України від 24 лютого 2017 року № 44/2017 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році».