50 депутатів Черкаської обласної ради підтримали звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням зупинити будівництво Канівської ГАЕС до часу проведення повноцінної процедури державної екологічної експертизи об’єкта. Звернення стало результатом копіткої роботи групи депутатів, яка протягом року ініціювала розгляд цього питання. Від імені депутатського складу обласної ради листа підписав її голова Олександр Вельбівець.
Окрім цього, депутати пропонують Володимиру Гройсману ініціювати паралельно з державною експертизою проведення незалежної оцінки проекту ГАЕС та її впливу на довкілля й пам’ятки історії із залученням закордонних експертів та за європейськими стандартами. Обранці аргументують це тим, що європейське законодавство більш вимогливе до стандартів безпечності таких техногенних об’єктів, як Канівська ГАЕС.
У вересні 2016 року ПАТ «Укргідроенерго» як замовник будівництва, не дочекавшись отримання остаточного рішення про надання коштів, провів тендер на закупівлю першочергових робіт з будівництва об’єктів та споруд Канівської ГАЕС за власні кошти в сумі 508 мільйонів гривень.
На цей момент між переможцем тендеру та замовником укладено договір та визначено календарний план будівництва — роботи мають розпочати вже на початку цього року. Їх здійснюватимуть відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Але зміни, внесені до нього у 2013 році, не вимагають проведення державної екологічної експертизи. Попри це, Міністерство екології та природних ресурсів вважає, що, згідно з вимогами ст. 40 Закону України «Про екологічну експертизу», її слід провести знову, оскільки термін чинності попереднього висновку державної екологічної експертизи минув 18 жовтня 2016 року, про що свідчить лист Мінприроди №7/4633-16 від 14. 12. 2016 року. Депутати вважають неприйнятним те, що фактично початок будівництва такого масштабного об’єкта відбуватиметься без дотримання вимог не лише європейського, а і українського законодавства.
Нагадаємо, нещодавно активісти пікетували Кабінет Міністрів України з вимогою скасувати Програму розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, яка передбачає спорудження Канівської ГАЕС. Одна з ключових небезпек будівництва станції, на думку пікетувальників, — те, що воно може спричинити різні екологічні проблеми у регіоні.