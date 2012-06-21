Як з’ясували недавно в Черкаській облдержадміністрації, підготовка в області до опалювального сезону йде досить мляво. Нині підприємства паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та об’єкти соціальної сфери лише на третину готові до роботи в осінньо-зимових умовах. Як розповів на засіданні обласного оперативного штабу з підготовки до зими заступник голови ОДА — керівник апарату Сергій Овчаренко, згідно з графіком, до вересня всі комунальні господарства краю мають бути готові до старту опалювального сезону на 80—90%.
Потрібно погасити заборгованість за спожитий природний газ, обладнати житлові будинки засобами обліку тепла, замінити котли, розглянути питання переходу на альтернативні види опалення — це далеко не повний перелік завдань на найближчий час. Дуже актуальним питанням лишається забезпечення багатоквартирних житлових будинків з централізованим опаленням будинковими засобами обліку теплової енергії. Уже до 1 серпня рівень оснащеності будинків повинен становити не нижче 78%, а до початку опалювального сезону — 90%. Поки що ж цей показник в середньому по області — тільки 71%. Повільно йде забезпечення будинків теплолічильниками, зокрема в обласному центрі.
Хоча є й позитивні моменти. Область, приміром, традиційно в лідерах за рівнем розрахунків за спожиті енергоносії. Випереджає Черкащину тільки Закарпаття, де повністю відмовилися від газу, а котельні працюють на альтернативних видах палива. Цей приклад намагаються наслідувати черкащани. Станом на 1 липня до опалювального сезону готові 45% шкіл, 48% дитячих садків та стільки само лікарняних закладів.