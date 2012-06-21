Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

По завершенні посушливого періоду в осінні місяці на Черкащині загалом поліпшилося вологозабезпечення ґрунту. Це вселяє хліборобам надію на кращий, ніж у 2020 році, урожай.

Як повідомляють аграрії, у листопаді-на початку грудня складаються досить сприятливі умови для формування сходів озимини та їхнього подальшого розвитку. Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, в області засіяли понад130 тисяч гектарів озимими зерновими культурами та понад 8 тисяч гектарів озимим ріпаком. Проте через несприятливі умови для сівби в області на 70 тисяч гектарів скорочено площі під озимою пшеницею.

Разом із тим, як вважають в обласному центрі з гідрометеорології, в цілому посіви озимих культур в області перебувають у значно кращому стані, ніж торік, в оптимальній для перезимівлі фазі. Хоча на окремих ділянках через нестачу вологи й відмічалася певна затримка росту і розвитку рослин. За прогнозом гідрометеорологів, подальше зниження температур відбуватиметься поступово, що не становить загрози озимим. Аграріям залишається сподіватися на сприятливий температурний режим та оптимальний сніговий покрив. У всякому разі, як зауважують фахівці, нині необхідний постійний моніторинг, насамперед у районах південного та північного сходу області, де відмічаються несприятливі погодні явища.