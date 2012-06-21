Уже три доби в області тривають роботи з очищення автошляхів державного значення від снігу та оброблення їх протиожеледними сумішами. Як розповіли в Службі автодоріг області, для забезпечення проїзду на автодорогах державного значення цілодобово працює понад сотня одиниць спецтехніки, багато дорожників. Десятки тракторів очищають шляхи місцевого значення, 35 із них працюють в обласному центрі. Допомагають вибратися із крижаних лап стихії дорожники, надзвичайники, поліція, прості громадяни.

Висота снігового покриву на Черкащині одна з найбільших в Україні — 16—22 см. Дощ, мокрий сніг, які змінили сильні снігопади, ще більше ускладнили ситуацію. Хоч на боротьбу зі стихією кинуто всю наявну техніку й сотні людей, не скрізь вдається швидко усунути її наслідки.

У Черкасах дощ, який випав після снігу, перетворив тротуари на суцільну ковзанку. У крижаному місиві часто борсаються машини і люди. Хоч комунальники працюють напружено, швидко прибрати сніг з вулиць не вдається. Тротуари здебільшого не пристосовані до використання машин. Міська влада киває на власників прибудинкових територій, які також мають стежити за їхнім станом. Городяни й самі лопатами відкидають сніг.

Небезпека чатує на черкащан і під дахами будівель. Нерідко бурульки зриваються вниз. Цими днями величезна льодяна брила звалилася на 17-річного юнака. Вона впала з даху перед входом до магазину. Лише дивом хлопець відбувся легкими ушкодженнями.

Внаслідок ускладнення погодних умов на деякий час було відімкнено об’єкти електромереж і порушено електропостачання п’ятьох населених пунктів у Чорнобаївському та Черкаському районах.

На деяких дорогах було введено тимчасове обмеження руху, однак дорожньо-транспортних пригод значно побільшало. За добу, як повідомила речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, медики шість разів виїжджали на допомогу постраждалим у ДТП.

На території області функціонують 65 пунктів обігріву. Вони вже надали допомогу понад 400 особам. 10 мобільних пунктів перебувають у постійній готовності.

Гаряча пора нині і в медиків. Черкаські травмпункти приймають щодня десятки пацієнтів переважно з переломами та забиттям кісток ніг, плечей, рук. Черкащанин Ярослав Ємець, хоч і йшов обережно, до роботи так і не дістався. З подвійним переломом його доставили до травмпункту міської лікарні швидкої допомоги.

Ускладнення погодних умов у зв’язку з циклоном синоптики передбачають і на найближчі дні. Місцева влада з огляду на несприятливий прогноз докладає зусиль, аби мінімізувати можливі наслідки негоди.