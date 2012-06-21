Фахівці компанії Google найближчим часом оцифровуватимуть та переноситимуть Черкаську область в електронний простір. Два роки тому компанія розгорнула взаємодію з органами місцевого самоврядування України, в межах якої передбачається розвиток цифрової та інтернет-освіченості представників влади, громади, середнього та малого бізнесу. За час кампанії фахівці Google пройшли від перших проектів у пілотних Рівненській області та Львові до інших регіонів, де втілювали громадські ініціативи.
— Щоразу ми піднімали планку та знаходили завдяки активності громадськості нові теми, які становлять суспільний інтерес для певного регіону, — розповів директор зі взаємодії з органами державної влади CFC Consulting (ексклюзивний представник CNN в Україні) Олексій Сивак. — Сутність кампанії в тому, що, спілкуючись із представниками того чи того регіону, ми дізнаємося, яких змін потребують на місцях, і пропонуємо цифрові та інтернет-рішення, щоб ці зміни відбувалися швидше, ефективніше та якісніше. Реалізація задуманого передбачає об’єднання зусиль влади, громадських організацій та представників бізнесу. Хочемо, щоб в області утворилася спільнота ентузіастів, яка б активно працювала над проектами та згодом їх доповнювала.
На Черкащині у межах проекту «Цифрове перетворення» планують запровадити ініціативи, корисні для черкащан. Основна мета такого перетворення — підвищення інвестиційної і туристичної привабливості Шевченкового краю за допомогою сучасних інтернет-інструментів.
Окрім втілення цифрових проектів, невід’ємна складова кампанії — освітні: серія семінарів для державних службовців, представників місцевого самоврядування та бізнесу, викладачів і студентів з основ цифрової грамотності та безпеки в інтернеті й багато іншого.
— Нині державні органи дедалі більше переходять у мережу, адже це своєрідний виклик часу, — зауважив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Березань. — Недооцінювати важливість цифрових та інтернет-можливостей, які нині доступні кожному, ніяк не можна. Головне — вміти скористатися ними. Передовсім державним службовцям, які часто бувають більш закритими до електронних новацій, ніж інші. Нині ми на етапі обговорення напрямів можливої співпраці та напрацювання тих потенційних проектів, які, можливо, запроваджуватимемо спільно з Google — Україна саме на Черкащині. Маємо вже кілька ідей. Утім, готові вислухати пропозиції від усіх зацікавлених у цифровій розбудові нашої області.