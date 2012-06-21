Масовим виконанням гімну міста в долині Троянд розпочали святкування 731-ї річниці Черкас його жителі. Саме свято, що пройшло минулими вихідними, як завжди, було цікавим, різноманітним і багатоликим. За допомогу українській армії та з нагоди Дня міста місцевих волонтерів відзначили подяками міського голови. Їх отримали громадська організація «Центр забезпечення військових у зоні АТО», Черкаський правозахисний центр, «Тризуб-Дентал», Регіональний психологічний кризовий центр, «Волонтер Черкащини» та інші. Фактично кожна з них возила гуманітарну допомогу нашим військовим на схід і нині допомагає реабілітуватися в мирній Україні. За потреби надає психологічну або правову підтримку учасникам АТО та їхнім рідним.
Серед численних акцій, що відбулися цими днями, — презентація вищих та професійно-технічних навчальних закладів обласного центру, яку провели в достатньо незвичний спосіб: усім відвідувачам демонстрували, які спеціальності вони зможуть опанувати у стінах того чи того вишу, відкривали секрети різних професій і давали змогу спробувати себе в різних ролях.
З нагоди Дня міста вздовж вулиці Хрещатик розгорнувся мистецький простір з танцями, співами, виступами творчих колективів, виставками та майстер-класами молодих художників і майстрів. А неподалік, у сквері за обласним Будинком рад, розгорнулися святкові заходи за участю національних общин обласного центру «Черкаська родина — моя Україна».
Чого тільки не побачили учасники великого дійства, яке тривало на вулицях! Тут і перетягування тролейбусів, і показові виступи черкаських богатирів, і всеукраїнський спортивний фестиваль «Сила нації-2017», і футбольний матч за участю ветеранів міської ради, й виступи численних музичних гуртів, і презентація різних проектів міської програми з назвою «Громадський бюджет», і показ колекцій від відомих дизайнерів міста. Багато хто прийшов послухати забуті мелодії у виконанні черкаського духового оркестру. Чимало городян насолоджувалися звуками улюбленого джазу у виконанні квінтету під керуванням Сергія Крашеніннікова. Хтось відвідував музеї й бібліотеки, в яких також було на що подивитися, з чим ознайомитися, а хтось — «Танго-вечірку».
Свято на всі смаки — так назвав 731 річницю Черкас міський голова Анатолій Бондаренко, який відзначав його разом з усіма жителями. І в цьому він мав рацію.