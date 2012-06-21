19 січня 2017 року в кореспонденції «Чому тролейбуси зникли зі смартфонів черкащан» ми порушили тему вдосконалення контролю за рухом міського транспорту за допомогою спеціального електронного обладнання. Нагадаємо: перед новим роком у Черкасах розгорівся конфлікт через систему MapaMagic. Тоді ініціатор і один з розробників проекту Віктор Євпак заявив, що припиняє роботу мобільного додатка через непорозуміння з місцевою владою.
Після виступу «Урядового кур’єра» обидві сторони знайшли компроміс щодо подальшого впровадження проекту. Тепер черкаська влада має намір відновити співпрацю з MapaMagic та облаштувати на тролейбусах GPS-трекери, завдяки яким можна відстежувати рух транспорту в режимі реального часу. Про це на брифінгу повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.
«Ми згодні на появу в громадському транспорті такої системи й підтримуємо ініціативу підприємця передати безкоштовно програмне забезпечення нам у користування на тривалий час, — сказав міський голова. — А тих, хто саботував роботу MapaMagic, буде покарано. Проведемо службове розслідування і з’ясуємо, з чиєї вини на міському електротранспорті перестала працювати ця система — від середньої ланки робітників тролейбусного парку до службовців профільного департаменту».